La famille de Kealani fait don de 500 000 Fcfp à la Ligue contre le cancer

Elle s’est battue deux ans contre un cancer de la langue. Malgré une volonté de fer, la jeune Kealani dont nous avions fair le portrait en 2021, a succombé l’an dernier.

Peu avant son décès en août, la jeune femme de 24 ans a écrit une lettre à son père : “On a tenu le coup papa. Tu dis tout le temps que je suis une vraie ‘aito mais il faut en être un aussi pour vivre chaque épreuve au côté de son 1er enfant et sa seule princesse. Merci de ne pas m’avoir abandonnée et de m’avoir tenu la main sans jamais l’avoir lâchée.Tu «étais déjà le meilleur papa du monde à mes yeux et tu l’as prouvé encore une fois. Mon petit papa, merci merci merci. Je t’aime pour toujours.”

Kealani souhaitait faire don d’une partie de son patrimoine à La ligue contre le cancer. Promesse tenue par ses parents le jour de ses 26 ans, le 30 janvier. 500 000 Fcfp iront donc à l’association.

“Elle nous disait qu’elle voulait faire don d’une partie de son argent à la Ligue. C’était sa façon à elle de continuer le combat… (…). C’est en sa mémoire qu’on a décidé de le faire aujourd’hui”, confie Patrick, son papa.

“Kealani était très jeune. Cet argent va servir à nos journées de sensibilisation essentiellement à destination des jeunes parce qu’il est important que nos jeunes prennent conscience de la gravité de cette maladie, souligne Natacha Helme, la présidente de l’association en Polynésie. Surtout, qu’ils prennent conscience que prendre soin de leur santé, c’est important, en parler, consulter un médecin. C’était le message fort de Kealani les derniers mois. Elle s’est battue en tout cas pour partager sur sa page son expérience et pour encourager les jeunes à consulter un médecin et à continuer à se battre et à croire en la vie.“

Cinq mois à peine après le décès de Kealani, la famille Sabonnadiere n’aura de cesse de se souvenir de sa force et de son courage face à la maladie…