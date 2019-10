La DSP et les douanes sécurisent les abords des collèges de Taunoa à Taaone

Loïc Ly Sao, brigadier et maître-chien décédé le 8 septembre dernier dans un accident de VTT au Pic Vert, recevra bientôt à titre posthume la médaille de la sécurité intérieure. Sa chienne Jipsy, qui vit aujourd'hui chez la femme et les enfants du défunt, recevra quant à elle la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement.