La direction des Solidarités veut davantage de moyens humains et matériels

Comme nous vous l’annoncions lundi, la direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) a bien déposé ce mardi un prévis de grève qui concerne toutes ses implantations géographiques.

A savoir : l’immeuble Te Hotu, les antennes de Papeete, Faa’a, Punaauia, Papara, Mataiea, Taravao, Mahina, Arue, Tubuai, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Nuku Hiva, Hiva Oa, Rangiroa et Moorea.

Dans un courrier adressé à leur ministre de tutelle, Isabelle Sachet, les syndicats indiquent que “la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité est confrontée à une charge de missions supplémentaires et en hausse depuis 2018. A contrario, les moyens et les outils de travail sont en forte diminution. Aussi le service ne peut assumer pleinement ses missions et se trouve dans l’obligation d’agir dans l’urgence au détriment du bien-être de la population en souffrance”.

“Les nombreux départs à la retraite, les demandes de mutations cette année, souvent non remplacés, les rejets de contrats d’embauche sur les postes vacants accentuent le malaise et les difficultés. Devant cette situation et face à l’absence d’écoute de notre ministère de tutelle, nous sommes au regret de déposer ce jour un préavis de grève”, poursuivent les syndicats.

Les agents demandent davantage de moyens humains et matériels afin de mener à bien leurs missions.

Les syndicats attendent un rendez-vous avec le ministère des Solidarités pour entamer les négociations. Si aucun accord n’est trouvé, la grève sera effective le lundi 28 octobre à 0 heure pour une durée illimitée.