La direction de l’Apair Apurad dit ne « plus être en mesure de livrer les patients dépendants »

Depuis ce mercredi, « le piquet de grève CSTP-FO s’est délocalisé du site APAIR APURAD de Mamao sur le site APAIR APURAD de Paea bloquant ainsi l’accès aux stocks de produits de santé indispensables à la continuité des soins en dialyse et pour les activités de santé à domicile », écrit la direction de l’association.

De ce fait, elle dit ne plus être « en mesure de livrer les patients dépendants et fragiles, insuffisants respiratoires et rénaux ». Selon elle, « les techniciens non-grévistes ne peuvent plus installer et suivre les patients à domicile, ni réparer ou suivre le matériel de dialyse ».

« Les traitements de dialyse et des affections respiratoires sont non ‘différables’ et la conséquence de cette obstruction aux soins est gravissime, car elle met en danger immédiat la santé des patients », ajoute la direction de l’association qui indique avoir alerté l’ARASS de « cette situation à risque sanitaire majeure ».

Elle explique également que « les normes sanitaires ne pourront être respectées en salle de dialyse du fait de l’empêchement des prestataires en bio nettoyage d’accéder à la salle de soins du centre de Paea ». Ce qui fait courir un « risque infectieux étant préoccupant ».

« La direction de l’association réitère son souhaite de conserver le dialogue. Elle a apporté ce matin en réunion de médiation dans les locaux de l’inspection du travail, de nombreuses réponses et solutions (9 points sur les 10 points de préavis). Malheureusement, le syndicat n’entend pas le déficit de l’association pour la seconde année consécutive. Situation qui empêche pour le moment toute revalorisation », conclut le communiqué.