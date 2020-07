La CSTP-FO déplore les conditions de travail des personnels de santé

Dans un communiqué, le syndicat CSTP-FO souligne le « mal-être » et la « souffrance personnelle au travail » des personnels du CHPF et de la santé publique : « Les personnels du CHPF et de la santé publique ont été félicités pour leur courage, leur engagement, leur qualité et leur professionnalisme durant la crise sanitaire par les autorités du Pays.

Pourtant, ces mêmes agents nous ont exposé leur mal-être et leur souffrance personnelle au travail. »

« La sécurité et la protection de ces personnels sont-elles des priorités pour le Pays ?

Faudra-t-il un drame pour réagir ? » questionne le syndicat.