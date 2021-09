La CSTP-FO demande des lits supplémentaires pour le CHPF

Le syndicat a notamment demandé au représentant de l’Etat de faire venir 25 lits supplémentaires équipés pour la réanimation afin de prendre en charge les patients en attente de place à Taaone.

“Il faut savoir que hier il y avait 15 personnes à peu près qui devaient être en réanimation. Malheureusement ils n’ont pas les lits suffisants, explique Patrick Galenon secrétaire général du syndicat. Et ce matin il m’a appris lui-même qu’il y en avait 17. Connaissant cela, nous sommes venus demander à ce que l’on puisse avoir un hôpital de campagne, qu’on puisse avoir 25 lits supplémentaires en réanimation et demander le nécessaire non seulement en matériel mais il faut savoir qu’il faut au minimum 4 personnes pour un lit de réanimation et que il nous faudrait à la fois des médecins, des infirmiers. On se félicite d’avoir eu les aides mais elles sont largement insuffisantes.”