La continuité pédagogique au lycée professionnel de Uturoa

La mesure a été mise en place suite à l’annonce du confinement et pour permettre aux élèves qui n’ont pas la chance de jouir de moyens numériques de ne pas être lésés dans leurs études.

L’opération concerne près d’une quarantaine d’élèves de section professionnelle, allant du CAP à la terminale Bac Pro. L’une des raisons principales de cette action est aussi d’éviter le décrochage scolaire.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“De 8 heures à midi, le lycée organise un drive pour assurer la continuité pédagogique des élèves. Avec 4 autres enseignants, on distribue les devoirs des élèves de Raiatea. Les parents viennent et n’ont pas besoin de descendre de leur voiture. On vient vers eux, on leur demande dans quelles classes sont leurs enfants et on leur remet un dossier où il y a tous les devoirs que les professeurs ont préparé. C’est surtout pour les familles qui n’ont ni internet ni imprimante. (…) Pour les familles qui ne peuvent pas venir, on mettra en place un moyen pour leur livrer les devoirs à domicile” explique Hinamatatini Joly, professeur d’EPS au lycée professionnel de Uturoa.