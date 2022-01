La compagnie Natireva recrute ses équipages

Elle veut concurrencer Air Tahiti. La nouvelle compagnie aérienne Natireva devrait desservir les îles d’ici avril-juin 2022. Après avoir obtenu sa licence de transporteur aérien en décembre 2021, Natireva vient d’annoncer le recrutement de ses équipages : 15 commandants de bord (CDB), 15 officiers pilotes de ligne (OPL) et plusieurs personnels navigants commerciaux (PNC).

En plus de disposer des qualifications requises, les candidats devront présenter un schéma vaccinal complet. Les dossiers de candidature sont à envoyer le 15 janvier à 12h00 au plus tard, par mail sur [email protected] pour les OPL et CDB et sur [email protected] pour les PNC.