La cellule de crise du Haut-commissariat réactivée ce mardi

“Nous sommes dans une situation sanitaire extrêmement compliquée. Le haut-commissaire nous l’a rappelé hier, nous allons rentrer dans un état nouveau qui est l’état d’urgence sanitaire en milieu de semaine, parce que nous avons des contaminations très nombreuses et en progression très rapide, et un hôpital qui est aujourd’hui en tension très forte”, rappelle Cédric Bouet, directeur de cabinet du Haut-commissariat de la Polynésie.

“Face à cela, nous avons la volonté de gérer la crise au quotidien. Le haut-commissaire et le président du Pays ont décidé d’instaurer une cellule de suivi de la crise, qui va se réunir chaque jour au niveau des services du haut-commissariat, et qui va associer les services du haut-commissariat mais aussi les services du Pays”, détaille Cédric Bouet.

Une cellule nécessaire pour “combiner chaque jour les compétences du Pays et les compétences de l’Etat pour essayer de résoudre les problèmes qui se présentent à nous et trouver les solutions les plus adaptées pour limiter les effets de cette crise”, indique Cédric Bouet.