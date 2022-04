La barge Panama et son remorqueur en route pour Arutua

Après deux ans d’attente, l’opération de démantèlement du thonier chinois échoué à Arutua va pouvoir débuter. La barge Panama et son remorqueur Koole 35 Valetta prendront la route, en fin d’après-midi, vers 16 heures.

Un départ initialement prévu jeudi dernier mais retardé de cinq jours pour des raisons administratives. Spécialisés dans l’enlèvement d’épaves de bateau, la barge et le remorqueur arriveront jeudi matin à l’aube.

L’entreprise mandatée devra d’abord retirer les matières dangereuses et polluantes, avant d’attaquer la découpe, le levage et le stockage des pièces. L’opération devrait durer entre trois semaines et un mois selon les conditions météorologiques sur place.