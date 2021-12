La balade solidaire des pères Noël motards pour les enfants malades du CHPF

Ils étaient 78 pères Noël (contre 44 l’année dernière, lors de la première édition) en moto à partir ce matin du parking de Tarahoi. L’objectif de cette petite balade : aller remettre une enveloppe avec un don du montant de son choix dans une urne placée dans l’allée de dépose malade au CHPF.

“C’est une très belle initiative. J’espère qu’on sera de plus en plus nombreux chaque année pour aider les enfants de l’hôpital qui n’ont pas la chance d’être dehors comme nous aujourd’hui” confie l’un des participants. “C’est pour se faire plaisir, faire plaisir à toute la bande et aux enfants. Elle est belle la magie de Noël, on est dans le partage, la joie, le bonheur. Vu la situation qu’on a traversé et qu’on continue de vivre, cela fait du bien de sourire un peu” ajoute un autre.

“L’objectif principal, c’est de faire un don pour l’association qui s’occupe des enfants et des familles qui sont hospitalisés. Ce type d’événement existe déjà en France, donc je l’ai repris pour Tahiti. (…) Nous, les motards, on est de grands enfants, et on est tous aussi venus montrer notre joujou. Et cela permet également de voir énormément d’engins qu’on voit pas d’habitude, et de faire connaissance avec d’autres motards” explique Landry Denis, l’organisateur.

À l’arrivée à l’hôpital, le personnel soignant et quelques enfants malades les attendaient de pied ferme, le sourire aux lèvres. “On remercie les bikers qui ont donné de leur temps pour cette belle journée. C’est formidable, c’est magique pour nous. En plus, ils sont habillés en tenue de père Noël. Les enfants en garderont un bon souvenir” déclare Solange Opeta, trésorière de l’association Perehau Here o Te Tama. “Ça nous met du baume au coeur, car c’est sur que c’est dur de passer Noël à l’hôpital, surtout après les deux années qu’on vient de vivre. Cela nous touche énormément. On va pouvoir mettre plein de chose en place pour les enfants hospitalisés” indique Caroline Ruggeri, puéricultrice en pédiatrie.

L’organisateur était ému aux larmes de cette opération solidaire : “Je suis vraiment content, ce sont des enfants hospitalisés qui n’auront pas le bonheur d’être chez eux à Noël. On le refera l’année prochaine”.

En tout, 209 591 Fcfp ont été récoltés. Une somme qui permettra à l’association Perehau Here o Te Tama de faire des cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés et d’améliorer leur quotidien avec l’achat d’activités manuelles (livres, feutres…) ou encore le paiement d’animations.