L’école Andrea Dance School ouvre ses portes aux plus démunis

S’offrir des cours de jazz, de danse classique ou encore de hip-hop, représente un certain budget. L’école Andrea Dance School ne s’en cache pas et cherche justement à partager sans compter l’espace d’une semaine, histoire de prendre le contre-pied de la crise. « On ouvre cette semaine essentiellement pour les personnes défavorisées qui, pour eux, s’inscrire à nos cours de danse représente un trop gros sacrifice financier. C’est pourquoi ce n’est pas une semaine portes ouvertes, c’est vraiment une semaine de solidarité » explique Éric Goalard, professeur de danse.

Une semaine de solidarité

L’école a d’ailleurs fait appel à des travailleurs sociaux pour aller chercher des élèves jusque dans les quartiers défavorisés. Preuve que l’opération séduit, les inscriptions pleuvent. « Il y a eu beaucoup de demandes. On doit être à 80-90 inscrits, donc on a fermé pas mal de cours, mais il y a encore de la place. Si vous souhaitez venir, n’hésitez pas, vous téléphonez et on vous inscrit dans les classes où il reste encore un peu de place » précise le professeur de danse.

Moins populaire que le ‘Ori tahiti, ces danses ne sont pas hors de portées note Ryan Leou, un élève impatient de partager son goût pour la danse : « Le modern jazz, le hip-hop… ce n’est pas naturel ici. On veut créer une mixité sociale. C’est une semaine de partage, et on invite tous les gens qui n’auront pas pensé à ce genre de danses à venir danser avec nous ».

Pour réserver votre place, il suffit d’appeler les professeurs de danse : Gratien au 87.75.25.41 pour des cours de hip-hop ragga, Éric au 88.80.00.49 pour des cours de danses contemporaines et de jazz, et André au 87.23.06.43 pour des cours de danse classique.