Kits hydroponiques, composteurs, panneaux solaires… le fret maritime désormais pris en charge

Cette extension permet d’inclure des équipements essentiels à la transition écologique et au développement durable. Désormais, les chauffe-eau solaires, panneaux solaires, vis de fondations, kits hydroponiques et aquaponiques, composteurs et biodigesteurs seront éligibles à la prise en charge du fret maritime interinsulaire.

Par ailleurs, le conseil des ministres a adopté une correction concernant une erreur matérielle survenue dans l’arrêté du 28 novembre 2024. Cette rectification concerne la suppression de deux produits de l’annexe 3 de l’arrêté du 13 septembre 2023, relatif à la prise en charge du fret de certains produits. Grâce à cette modification, le fret des poulets entiers congelés ainsi que des gigots et colliers d’agneau congelés continuera d’être pris en charge pour les îles.

Avec ces mesures, le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir les îles éloignées et de favoriser un développement durable, solidaire et équilibré sur l’ensemble du territoire polynésien.