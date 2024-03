« Kiff ton Reef » pour aider à la réinsertion les détenus de Uturoa

Cinq détenus du centre pénitentiaire de Uturoa ont récemment participé à une activité nautique via « Kiff ton Reef », une initiative de l’association « Te Miti e te Fenua », qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de réinsertion dans la société civile. « Le centre pénitentiaire de Uturoa, sous la direction de celui de Faa’a, a pour mission de proposer des formations à l’attention des personnes détenues, afin de les orienter vers de nouvelles compétences, vers l’obtention d’un diplôme afin d’exercer le métier de guide aquatique lagonaire » explique Ronald Leon, responsable du centre pénitentiaire de Uturoa.

Équipés de masques et les pieds dans l’eau, le groupe débute la formation avec Karine Lamotte, de l’association : « Je les encourage, c’est un environnement qui est plaisant. Il y a un diplôme à passer qui n’est pas très compliqué ».

Les détenus apprennent ainsi à distinguer les coraux, à s’habituer à leur environnement, à prendre conscience de la fragilité de cet écosystème, et surtout à évoluer en collectivité.

Cette sortie vise également à atténuer l’impact désocialisant et ségrégatif de la prison. Pour les résidents du centre, c’est une lueur d’espoir. Pour certains, c’est même une occasion de se remettre en question voire même de susciter des vocations.

Ces types d’initiatives sont de plus en plus fréquentes dans les centres pénitentiaires. Chaque établissement développe son propre programme de réinsertion. Une sortie de prison mal préparée et sans accompagnement augmente considérablement le risque de récidive dans les cinq années qui suivent la libération des détenus.