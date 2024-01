Kiana, Hia’ai, Temeio… les prénoms les plus donnés en 2023 à Tahiti et Raiatea

Casse-tête ou évidence : le choix du prénom de son bébé n’est pas toujours chose aisée. Long, court, d’origine française, tahitienne ou anglaise. Original ou commun. Petit tour d’horizon des prénoms choisis en 2023.

À Tahiti

Le nombre de naissances à Papeete s’élevait à 1 044 au 31 décembre 2023.

Parmi les prénoms les plus répandus, on retrouve Kiana et Ohana chez les filles et Hia’ai et Kahanui chez les garçons.

Les plus cours sont Eva et Joa. Les plus longs Onoheaiteraioehau et Teahimenavaoatitoka. Et les plus insolites : Zendaya-Love et Yorgan.

On remarque également quelques nouveautés comme K-weytea, Ziya, Byul, Linckiaragi ou encore Jédaia.

À la presqu’île, 16 bébés sont nés à l’hôpital de Taravao l’année dernière. Parmi les prénoms choisis, on retrouve Hia’ai, un des prénoms favoris à Papeete. Mais aussi Ioalani, Teamatea, Emi et Heimoana.

À Raiatea

Du côté des Raromata’i, seule l’île de Raiatea dispose d’un hôpital à Uturoa.

La commune a recensé 282 nouveaux-nés l’an passé.

Parmi les prénoms les plus choisis, on retrouve par exemple Here, Tehei, Temeio, Teva, ou encore Océane et Denise.

Sur place, on relève une majorité de prénoms d’origine polynésienne ces dernières années.

En 2023, comme lors des précédentes années. Les prénoms commençant par un K ont particulièrement eu la cote : Keahivai, Kavahiau, Kahenui, Kehealani.

Peut-être le vôtre figure-t-il dans cette liste. Et peut-être vous inspirera-t-elle lors du choix du prénom de votre enfant…