Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation

Étaient présents : Naea Bennett, ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance en charge des Sports, représentant le Président de la Polynésie française, Sylvana Puhetini, Première Vice-Présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, Nicole Sanquer, Députée de la 2e circonscription de la Polynésie française, Teva Rohfritsch, Sénateur de la Polynésie française, Marcelino Teata, 7e adjoint au maire de Papeete, l’Ingénieur en chef de 1ère classe Marc Nicaise, représentant le COMSUP et Eugène Sommers, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de la Polynésie française.

Cette journée de commémoration perpétue et honore la mémoire de toutes les victimes et héros de la déportation.

Pour plus d’informations sur les grandes commémorations nationales, le site Internet « Chemins de mémoire » du Ministère des Armées (www.cheminsdememoire.gouv.fr ) propose des ressources numériques variées et régulièrement enrichies.