Journée mondiale sans tabac : une plateforme de sevrage lancée en Polynésie

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la consommation de tabac est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et respiratoires, de plus de 20 types ou sous-types de cancer différents et de nombreuses autres affections.

Les données de 2010 ont montré que 41% de la population polynésienne âgée de 18 à 65 ans consomme du tabac, dont 34% quotidiennement.

Entre 2000 et 2020, l’incidence du nombre de tumeurs malignes au niveau des voies respiratoires a augmenté de 70%, passant de 54 à 92 diagnostics sur le territoire, en seulement 20 ans.

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, le Pays annonce le lancement d’une plateforme pour aider ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Sur www.aita-tabac.pf, les utilisateurs trouveront des informations mais surtout, ils auront la possibilité de s’inscrire anonymement à un programme d’une durée de 30 jours disponible toute l’année. Objectif : “donner le pouvoir aux Polynésiens de prendre leur santé en main”.

Le site donne aussi accès à un “calculateur d’économies” et à une foire aux questions.

Le Pays rappelle aussi que le Centre de Prévention et de Soins des Addictions (CPSA) de la direction de la Santé propose des consultations gratuites et anonymes en sevrage tabagique. Les séances se font du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le : 40 46 00 67.

À noter : le médecin traitant reste le contact privilégié pour se préparer à arrêter de fumer.

Rendez-vous sur www.aita-tabac.pf