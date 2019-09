Journée internationale des matahiapo le 1er octobre

À cette occasion et à l’initiative de la direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), la semaine du 30 septembre sera entièrement consacrée à la réalisation d’un ensemble de manifestations et d’actions pour mettre en avant les aînés et leur proposer des activités qui les impliquent dans la vie de la société polynésienne.

Afin de bénéficier d’un large écho sur l’ensemble du fenua, la semaine du 30 septembre sera ainsi entièrement consacrée à la réalisation de ces actions. Pour délimiter le champ de leur application, l’inclusion sociale des matahiapo sera au cœur de chaque intervention. Ce sera l’occasion de rappeler notamment que le service public est au service de tous les citoyens et qu’il prend soin d’adapter son approche aux personnes les plus vulnérables.

Parmi les différentes actions de communication et d’information prévues lors de cette semaine, l’une des plus significatives consistera à accueillir des groupes de matahiapo dans les administrations. Les modalités pratiques d’accueil et d’animation de ces rencontres ont été élaborées dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Famille et des solidarités en charge de l’égalité des chances, la Direction de la Modernisation et des Réformes de l’Administration (DMRA) et la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Egalité (DSFE).

