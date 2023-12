Journée du handicap : les membres du gouvernement traverse Papeete en fauteuils roulants

ce lundi, les membres du gouvernement se sont équipés pour une traversée de Papeete hors du commun. Au lendemain de la journée internationale du handicap, Moetai Brotherson et ses ministres se sont laissés guider par la déléguée interministérielle Nathalie Salmon Hudry à travers les rues de Papeete… Tous les participants ont choisi de parcourir la distance entre la présidence et la gare maritime sur des fauteuils manuels.

Pour le président du Pays, circuler dans la ville en fauteuil roulant, « c’est pire que Koh Lanta. C’est pourtant le quotidien de nos frères et sœurs qui sont à mobilité réduite et tant qu’on ne s’est pas assis dans ce fauteuil, qu’on n’a pas essayé de faire ce qu’on fait aujourd’hui, je crois que c’est impossible de se rendre compte réellement de ce qu’ils vivent. Les plus petits obstacles que nous enjambons, eux, ne le peuvent pas. On se rend compte de l’inadaptation de nos infrastructures. Tout est compliqué. Une grille d’aération, une grille d’évacuation des eaux peut devenir un piège pour un fauteuil roulant. Un passage piéton, si on n’est pas aidés — là aujourd’hui, nous, on est aidés— je ne vois même pas comment ils y arrivent. C’est incroyable. »

La déléguée interministérielle au handicap Nathalie Salmon Hudry estime que cette initiative, certes, très médiatisée, représente surtout un symbole fort… « J’ai voulu les laisser découvrir parce que c’est tout l’enjeu. On ne nait pas avec une notice quand on est handicapé. Personne n’est là pour nous dire « attention, il y a ça ». Là, ils ont vécu le handicap comme tout le monde. Je suis fière de mon gouvernement parce que c’est la première fois qu’un gouvernement fait un geste aussi fort. Ce sont les premières personnalités de notre pays. Ils n’ont pas hésité à se mettre en situation de handicap. je trouve ça magnifique. »

Le réaménagement des bas-côtés du front de mer entre le rond-point de l’avenue Pouvanaa a Oopa et la gare maritime est d’ores et déjà prévu. Cette opération devrait permettre d’adapter d’autres zones de Papeete.