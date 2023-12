John Mairai a tiré sa révérence

Jour sombre pour le monde de la culture. Le touche-à-tout John Mairai a rendu son dernier souffle, ce vendredi matin. « Poète, musicien, acteur, auteur, maître du ‘ōrero, épicurien, John Maira’i nous quitte et laisse un vide immense. Il me faisait l’amitié de longues discussions sur l’Histoire et les légendes pour mes travaux d’écriture, à l’époque où j’avais le temps », a écrit Moetai Brotherson sur ses réseaux sociaux. Plus d’informations à venir.