Job dating au Westin Bora Bora : 600 candidats pour 230 postes

La file est longue : plus de 600 candidats se sont présentés au job dating organisé au Westin Bora Bora Resort and Spa pour les 230 postes à pourvoir.

CV et lettre de motivation à la main, ils tentent de convaincre, au cours d’entretiens express, les deux recruteurs de l’établissement. « Je recherche un poste de standardiste, mais quand je vois tout ce monde, je doute d’avoir ma chance, mais j’espère décrocher un petit contrat » confie Heiura, qui a fait le déplacement de Maupiti. « Je recherche un poste de chef de rang » nous dit Julia, candidate de Bora Bora.

Avec 4 restaurants à thèmes, 142 bungalows, des activités diverses proposées… les offres de postes sont variées. Jean-Marie était l’un des employés de l’hôtel sous la bannière Le Méridien avant qu’il ferme en 2018. Il compte sur ses 22 ans d’expérience pour se distinguer des autres : « Je suis venu là pour tenter ma chance et travailler encore ».

Face au succès de ce type de recrutement, les CV et profil de chaque candidat seront de nouveau épluchés pour n’en garder que les meilleurs. « On a la chance d’avoir des CV variés. Ce qui va faire la différence, c’est le comportement des collaborateurs, la qualité du CV, et surtout le tempérament et savoir s’ils parlent bien anglais et valoriser la culture polynésienne pour nos clients à 80% américains », indique Emilie Maubois, directrice des ressources humaines au Westin Bora Bora.

Dans trois semaines, les premiers candidats retenus seront contactés. Ils suivront ensuite une formation dispensée par le groupe Marriott. L’ouverture de l’hôtel est prévue au mois de juin.