JO : pour le maire de Taiarapu Ouest, les associations « ont gâché la fête »

L’épreuve de surf des JO se déroulera bien sur la vague de Teahupo’o. Dans un communiqué commun, le Pays, Paris 2024 et le haut-commissariat l’ont confirmé, ce vendredi. Ils ont également annoncé l’installation d’une tour des juges allégée qui nécessitera des forages moins profonds, pour installer les fondations, que ceux du projet initial.

Une décision que ne comprend pas le maire de Taiarapu Ouest, Tetuanui Hamblin bien qu’il « remercie le président d’avoir maintenu les Jeux Olympiques à Teahupo’o » : « Alléger la tour, c’est une bonne chose. Mais je pensais qu’elle serait installée sur les anciens plots. Je vois que ce n’est pas le cas. On va quand même faire de nouveaux plots pour cette tour allégée. Il y a quelque chose qui ne va pas », déclare-t-il.

Lui aurait préféré conserver le projet initial « avec tout ce qu’il faut ». « J’ai besoin d’avoir une tour aux normes », dit-il. L’élu se montre en outre critique à l’égard des associations qui se sont mobilisées ces dernières semaines car elles ont, selon lui, « gâché la fête » : « La population s’est préparée pour recevoir ces Jeux Olympiques (…) et les associations arrivent et bloquent tout », souffle-t-il

Les associations, justement, n’ont pas encore commenté la décision prise par le comité organisateur, si ce n’est Atihau qui se montre mitigée. « J’attends de voir, mais ils ont fait des efforts. La tour va être allégée (…) Mais là où je suis inquiet, c’est la façon dont ils vont faire le forage dans le platier (…) Je pense qu’ils vont le perforer, mais pas profond. Je veux voir comment ils vont procéder, car on n’a pas plus de détails. On est sur nos gardes. On veut voir », explique le vice-président de l’association, Milton Parker.

Du côté du Comité du tourisme de Taiarapu Ouest, on salue la décision prise par les organisateurs de l’évènement. « C’est une très bonne nouvelle », se félicite sa présidente, Bernadette Wasna, « maintenant que la question de la tour est levée, il faut passer à la phase préparatoire à terre. Le travail n’est pas fini ».