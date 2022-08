JO 2024 : Tony Estanguet à Tahiti se veut “à l’écoute du territoire”

Il visitera bien sûr le spot de Teahupoo sur lequel vont se dérouler les épreuves de surf des Jeux olympiques, mais il rencontrera également les autorités des communes concernées par l’événement, la population et les athlètes. “C’est très important pour moi et pour Paris 2024 d’être présents ici à Tahiti. C’est ma première visite. Je voulais absolument venir sur site, rencontrer l’ensemble des interlocuteurs, rencontrer la population, rencontrer les athlètes, observer les compétitions qui auront lieu à partir de ce week-end.”

Vu de la métropole, le site de Teahupoo, “c’est un peu le paradis, la vague parfaite, confie l’athlète, triple champion olympique de canoë slalom. C’est magique. C’est aussi très impressionnant. Donc on a beaucoup d’admiration et de respect envers les athlètes qui affrontent ces magnifiques vagues. Je pratique aussi un sport d’eau donc j’ai beaucoup de fascination et d’admiration pour ce site.”

“On a envie de montrer le meilleur visage de la Polynésie devant des milliards de personnes qui vont regarder ces Jeux” Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO

Au fenua, la population et les associations environnementales restent sur la réserve. Mais un des objectifs du président comité d’organisation des JO 2024 durant sa visite, c’est aussi “d’être à l’écoute de ce territoire. C’est ce territoire qui a souhaité candidater pour accueillir les compétitions olympiques donc c’est vraiment la Polynésie qui a voulu organiser ces épreuves olympiques. On était nous ravis d’attribuer ces compétitions à la Polynésie. Et ma présence ici c’est justement pour bien présenter nos objectifs, la manière avec laquelle on va travailler ensemble pour réussir ce défi. On a envie de montrer le meilleur visage de la Polynésie française devant des milliards de personnes qui vont regarder ces jeux. Il y a tout pour réussir.”

Le rôle de Tony Estanguet dans l’organisation de ces jeux, “c’est de coordonner l’ensemble de tous ces acteurs : public, privé, les fédérations, les athlètes. C’est passionnant. Il y a une équipe très professionnelle qui travaille ici aussi en Polynésie. On a une équipe sur place qu’on a recrutée et tout est là pour réussir.”

Dès ce vendredi matin, Tony Estanguet a enchaîné les rencontres. Il a été reçu par le président du Pays Edouard Fritch pour faire un point sur les différents aménagements prévus dans le cadre de l’hébergement et l’accueil des délégations sportives et des infrastructures utiles aux compétitions. Les aspects liés à l’héritage laissé par ces jeux ainsi que la mobilisation des jeunes et de la population en faveur de tous les sports ont également été abordés, précise un communiqué de la présidence.

Crédit : présidence de la Polynésie

Crédit : haut-commissariat

Le Pays… et l’Etat. Eric Requet, secrétaire général du Haut-commissariat s’est également entretenu avec Tony Estanguet.

Lors de cet entretien, il a notamment été question de l’accompagnement de l’État pour la préparation et la tenue de cet événement sportif, historique et culturel, au regard des enjeux en matière de sûreté et de sécurité liés à l’aménagement des sites d’accueil notamment.

Le président du comité d’organisation des JO 2024 devrait se rendre sur le site de Teahupoo demain samedi.