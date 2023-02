L’application « Je déclare » est l’aboutissement de deux années de travail. En ligne depuis ce vendredi matin, elle permet aux voyageurs arrivant sur le territoire polynésien de déclarer les marchandises contenues dans leurs bagages ; marchandises dont la valeur dépasse les montants de la franchise actuelle, soit 15 000 Fcfp pour les moins de 15 ans, et 50 000 Fcfp pour les autres.

« Cela va permettre aux usagers, non seulement de calculer leurs franchises, mais également d’estimer leurs droits et taxes, dans le cadre de la taxation forfaitaire, et de pouvoir payer leurs droits et taxes en ligne », explique la responsable de la cellule conseil aux entreprises de la Direction des douanes, Ahelya Frebault.

« C’est une application simple et pratique. Elle met nos concitoyens polynésiens au cœur du dispositif. Actuellement, les personnes qui reviennent des Etats-Unis ou de Nouvelle-Zélande peuvent passer quelque temps à la douane pour déclarer. Là, l’usager fait lui-même sa déclaration, jusqu’à 48 heures à l’avance, ou en arrivant à la frontière. Cela permet aussi de sécuriser le processus et de ne pas passer trop de temps après un vol qui peut être long », souligne pour sa part Jean-François Tanneau, le directeur régional des douanes en Polynésie française.

« Le douanier sera plus libre de contrôler d’autres choses »

« Je déclare » permettra aussi aux douaniers de se recentrer sur d’autres missions, en premier lieu le trafic d’ice. « Actuellement, un douanier passe du temps, quand il y a des flux de passagers et de marchandises, à remplir les déclarations. Donc, là, le douanier sera plus libre de contrôler d’autres choses (…) C’est vraiment du gagnant-gagnant », ajoute Jean-François Tanneau.

L’application en langue française, sera bientôt traduite en tahitien et une version anglaise pourrait également voir le jour. Elle a été développée par une société locale et attire l’attention. « Cette application est unique sur le territoire français et cette société a été mise en contact avec la Direction nationale des douanes pour pouvoir développer l’application au-delà du territoire de la Polynésie française », se félicite Yvonnick Raffin, le ministre des Finances.

La simplification des démarches administratives ne s’arrête pas à cette application puisque d’autres procédures vont être modernisées en 2023, notamment les bordereaux de vente à l’exportation ou encore les déclarations que doivent remplir les plaisanciers qui arrivent au Fenua par bateau.