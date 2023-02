J.O 2024 : les athlètes seront finalement hébergés à bord d’un navire de croisière

TNTV : Pouvez-vous nous faire un état de lieux de l’avancée des préparatifs de ces Jeux Olympiques ?

Barbara Martins-Nio : Le principe de notre mission, ici, a été de concevoir, de planifier et de délivrer les opérations, mais aussi d’engager la population autour des Jeux Olympiques. Aujourd’hui, nous sommes, sur l’aspect engagement, plutôt bien placés avec un engagement des communes, du mouvement sportif et du système éducatif. Sur la partie opérations, on a quelques challenges qu’on est en train de résoudre, notamment grâce aux médias et aux messages que vous pouvez relayer. On voit une hausse d’activité, notamment sur la partie signatures des hébergements avec, depuis une semaine, de plus en plus d’appels entrants, ce qui nous fait beaucoup de bien.

TNTV : Comment les choses se déroulent ? Vous faites du porte-à-porte chez les habitants ?

Barbara Martins-Nio : Exactement. Depuis 7 mois, on fait du porte-à-porte mais avec une stratégie. D’abord, on privilégie Teahupo’o pour sa proximité à la vague puisque dans l’état d’esprit surf, on préfère être le plus possible à proximité de la vague. On a donc priorisé et ouvert la signature des hébergements à Teahupo’o. On est en train d’attaquer Vairao et puis Toahotu. On va, petit à petit, obtenir nos 300 à 350 chambres recherchées pour les accrédités.

TNTV : D’autres hébergements devaient se faire sur le site de l’ancien hôtel Puunui mais cela ne se concrétisera pas. Un appel d’offres va être lancé pour que cela se fasse sur un bateau de croisière. Le cahier des charges impose pourtant le respect de l’environnement. C’est un projet qui n’est pas très écologique…

Barbara Martins-Nio : Effectivement, Puunui n’est plus réalisable dans les temps. Cela ne veut pas dire que l’hôtel ne va pas sortir de terre mais, en tous cas, il ne le sera pas dans les temps pour les Jeux. Nous avions identifié, depuis le début, d’autres solutions. Mais sur Tahiti Iti, des solutions d’hébergement susceptibles de pouvoir accueillir 120 personnes, il n’y en a pas. La solution était de les emmener à l’hôtel, à plus d’une heure et demie du site de compétition, hors bouchons. On était dans des conditions extrêmes et qui nous auraient été reprochées. Sortir de Tahiti Iti pour héberger l’ensemble des athlètes, ce n’était pas forcément bien vu. Donc, la solution aujourd’hui, et la seule qui nous reste, c’est effectivement un bateau de croisière. On parle de 100 à 120 chambres. Ce n’est pas non plus un monstre. Mais c’est tout de même plus de 10 jours en mer et c’est un point important du cahier des charges, qui compte dans nos critères d’évaluation, notamment sur la capacité du croisiériste de pouvoir étudier, d’ici 2024, des solutions d’amélioration, notamment de l’empreinte carbone. Nos équipes travaillerons aussi concrètement sur une diminution, ou une compensation, de ce qui n’aura pas pu être fait techniquement. Ce n’est pas forcément idéal mais la Presqu’île, aujourd’hui, ne nous offre pas beaucoup de possibilités.

TNTV : Vous recherchez aussi des ambassadeurs volontaires, plus de 300. Quelles seront leurs missions et sur quels critères seront-ils sélectionnés ?

Barbara Martins-Nio : Le seul critère, c’est une disponibilité sur une période de 10 jours. Après que vous ayez 18 ou 78 ans, que vous soyez valide ou invalide, homme ou femme, peu importe. C’est l’envie de participer qui fait l’importance. On recherche 350 volontaires qui vont être le visage du Fenua et qui vont accueillir l’ensemble des accrédités qui arrivent du monde entier. Ces ambassadeurs vont avoir des missions sur l’aspect accueil, sur l’aspect accréditation, aux transports, à l’hébergement, aux cérémonies, à la restauration également, donc sur toute une série de missions qui sont déjà pré-identifiées. En fonction des choix de ambassadeurs nous pourront les orienter.

TNTV : les athlètes sont attendus aux alentours du 20 juillet 2024…

Barbara Martins-Nio : le village olympique ouvrira le 20 juillet. Les entraînements auront lieu du 21 au 26 juillet et la compétition du 27 juillet au 5 août. Donc 10 jours en tout : 4 jours de compétition et 6 jours de « waiting period ».