J-1 avant l’élection Miss T Raromatai

Acceptation, tolérance, dignité… Ce sont les valeurs qui souhaitent véhiculer les cinq candidates à l’élection Miss T Raromatai. Une première édition sur le thème du respect, Te Faatura. Un thème qui répond aux actes de violence, d’intimidation ou de discrimination envers la communauté transgenre…. « Je trouve que c’est un coup de projecteur, c’est mettre de la lumière dessus, sur un sujet qui nous tient à cœur, confie Leifa Nasser, candidate originaire de Bora Bora. Maintenant, on est Miss, on est pas marraines la bonne fée. Donc le but, c’est de faire avancer les choses petit à petit en mettant la lumière sur ce genre de sujets à travers Miss T Raromatai.«

Pour Céleste Millard, candidate de Raiatea, « chaque jour est un combat, dans la vie professionnelle et en société. Surtout en société, parce qu’aujourd’hui, ok elle nous tolère, mais moi je veux vraiment l’acceptation totale, car nous sommes des Hommes avec un grand H à part entière. »

Plus qu’une élection de beauté, l’événement prévu samedi soir à Bora Bora est un acte militant pour la défense des personnes transgenres. Une tribune dont comptent profiter les représentantes de beauté des différentes îles Sous-le-Vent.