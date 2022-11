J-1 avant le Festival de la jeunesse

L’accueil et l’hébergement des délégations des îles de Moorea, de Raiatea ou encore de Bora Bora pour le Festival de la jeunesse a demandé une certaine préparation : “Accueillir autant de personnes dans un établissement scolaire relève d’un véritable défi. (…) Dès le début des vacances scolaires, on s’est attelé à tout installer, tout préparer. Grâce à nos partenaires institutionnels comme privés, on a pu équiper les hébergements en matelas etc., afin d’offrir un accueil optimal pour l’ensemble des délégations” explique Taoahere Maono, chef des hébergements.

Et c’est une mission réussie pour l’organisation. Ce mardi soir, 560 jeunes des Raromatai et de Moorea seront hébergés au sein du lycée Paul-Gauguin. “On est bien accueillis, bien logés et bien nourris. Tout est super ici” se réjouit Manuhiti, un jeune de Bora Bora.

Au sein de l’établissement scolaire, de nombreuses activités sont proposées aux jeunes des îles en attendant le festival : ‘ori tahiti, chants, musculation ou encore football et volley-ball.

Le festival de la jeunesse débutera demain matin à 9 heures, à suivre en direct sur notre page Facebook.

