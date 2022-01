Irène Degage, élevée au grade d’officier dans l’Ordre national du mérite

Dominique Sorain a remis ce vendredi 7 janvier la médaille d’officier dans l’Ordre national du mérite à Irène Degage, une citoyenne polynésienne engagée pour la société. Elle avait déjà été faite chevalier dans l’Ordre national du mérite en 2001.

Retraitée de l’office des postes et télécommunication, Irène Degage, multiplie les fonctions au sein d’associations caritatives. Elle crée en 1990 l’association “SOS VAHINE” afin de soutenir les femmes battues et/ou agressées sexuellement ainsi que les enfants maltraités. Cet organisme constitue un relais entre les personnes battues qui souhaitent conserver l’anonymat et les institutions juridiques. L’association vient également en aide aux enfants hospitalisés des services de pédiatrie du centre hospitalier en leur offrant, deux fois par an, un après-midi récréatif et festif. Forte de son succès, l’association “SOS VAHINE” a ouvert plusieurs antennes à Tahiti et Raiatea.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Irène Degage est également membre, depuis plus de trente ans, de différents clubs de services internationaux tels que le Kiwanis, le Lion’s Club et la Croix-Rouge. En 2004, elle devient la correspondante de l’association des diabétique et obèses de Polynésie française (ADOPF). À ce titre, elle dispense des formations de prévention pour que les personnes adoptent une alimentation responsable.

Désormais basée à Raiatea, Irène Degage fonde en 2007, le Lion’s Club de Raiatea “HOTU RAU”, ce qui signifie “qui croit solidement”. Son objectif est de subvenir aux besoins des enfants les plus nécessiteux. Elle lève donc de nombreuses actions en organisant notamment le Téléthon, des “Noëls” au service pédiatrie de l’hôpital de Uturoa ou en récoltant des fonds pour améliorer le quotidien des enfants malvoyants de l’île.

Depuis 2012, elle est la responsable de l’épicerie sociale de la Croix-Rouge de Raiatea. Tous les mois, elle reçoit 18 familles démunies, choisies par les services sociaux des communes de l’île, qui peuvent acheter de la nourriture et des vêtements à bas prix.

Le haut-commissaire de la République a salué son parcours associatif et caritatif exemplaire ainsi que son engagement constant : “Je vous félicite et vous remercie chaleureusement d’avoir mis tant de ‘cordes sociales’ à votre arc, au profit des personnes en difficulté.…”.