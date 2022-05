Intoxication alimentaire au lycée de Taravao

Les élèves ont été pris en charge immédiatement par les pompiers de Taiarapu-Est etde Vairao. Certains ont été transportés à l’hôpital de Taravao.

“Il semblerait, d’après les renseignements que nous avons eu, qu’il y aurait eu 369 repas préparés. L’ensemble des enfants a déjeuné, et parmi eux, 22 sont tombés malades. (…) Il faut compter 2 heures 30 à 3 heures pour voir les premières réactions en chaîne. C’était par vague de 4 à 5 enfants. Concernant les causes, il y a une hypothèse qui porte sur l’alimentation, mais il faut encore laisser l’enquête se dérouler et aller jusqu’au bout pour savoir vraiment quels sont les motifs de cet intoxication” a précisé Anthony Jamet, maire de Taiarapu-Est.