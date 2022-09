Internet : un projet de raccordement de la Polynésie au câble transpacifique Hawaiki Nui

D’une longueur prévisionnelle de 26 000 kilomètres, le câble Hawaiki Nui prévoit de relier l’Asie du Sud-Est, y compris Singapour et l’Indonésie aux Etats-Unis en connectant l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est développé par la société Hawaiki Nui LP, une filiale du groupe BW Digital, également propriétaire du câble Hawaiki qui relie depuis 2018 l’Australie et la Nouvelle-Zélande aux Samoa Américaines, à Hawaii et à l’Oregon, sur la côte ouest américaine.

L’accord prévoit l’étude d’une solution de raccordement de la Polynésie française au câble Hawaiki Nui à travers une branche de raccordement – estimée à plus de 2 000 kilomètres – jusqu’à Tahiti et la mise à disposition de capacité internationale jusqu’aux hubs régionaux de Los Angeles, Singapour et Sydney.

Le câble sous-marin Hawaiki, en service depuis 2018, est en gris. Le nouveau câble sous-marin Hawaiki Nui est en vert. Crédit : OPT

Le réseau de communications internationales de l’OPT repose actuellement sur le câble Honotua entre Tahiti à Hawaii et le câble Manatua qui relie le Fenua aux Iles Cook, Niue et Samoa.

Rémi Galasso, Président-directeur général d’Hawaiki Nui, s’est dit “heureux de collaborer avec l’OPT, car nous partageons la même ambition de développer la connectivité internationale sur l’axe Indo-Pacifique. L’objectif de ce partenariat est de combiner nos savoir-faire en termes d’infrastructures de télécommunications pour concevoir une nouvelle autoroute de l’information, qui

capitalise sur la localisation stratégique de la Polynésie française.“

“Cette collaboration avec Hawaiki Nui et l’étude qui en découle nous offrent l’opportunité de franchir une nouvelle étape dans notre

stratégie de croissance à l’international, a quant à lui déclaré Jean-François Martin, Président-directeur général de l’OPT. L’accès direct à un câble transpacifique tel qu’Hawaiki Nui nous permettrait d’étendre et sécuriser notre réseau tout en positionnant Tahiti comme un nouveau carrefour régional de l’Internet entre les continents asiatique et américain.“