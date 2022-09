Internet : pourquoi le déploiement de la fibre en Polynésie prend du temps

Avant tout, pour comprendre comment est déployée la fibre, il faut savoir que la Polynésie est reliée au reste du monde via deux câbles sous-marins internationaux : Honotua, depuis 2010, et Manatua, depuis 2015. C’est grâce aux différents câbles sous-marins que la fibre peut-être déployée.

La fibre aux Australes en 2023

Un autre câble relie Tahiti aux archipels de Polynésie : Natitua, en service depuis 2018. Il dessert une vingtaine d’îles des Marquises, des Tuamotu… et bientôt des Australes : “On a un câble qui s’appelle Natitua Sud, qui est le dernier en date des projets, qui va commencer à être posé en début d’année prochaine. Ce câble fait Tahiti , Rurutu et Tubuai. On va déployer la fibre optique au bout de ce câble pour que, lorsqu’on ouvrira ce câble l’année prochaine, on ai un réseau local qui soit fonctionnel”, annonce Moana Allain, responsable du département des réseaux des infrastructures chez Onati.

Déployer la fibre dans les îles, ok. Et à Tahiti ? Beaucoup de quartiers et communes ne disposent pas encore de la fibre. Travaux, prestataires, autorisations de passage… l’OPT est parfois confrontée à de nombreux obstacles : “C’est un projet énorme. (…) Il y a des quartiers dans Papeete qui ne sont pas encore fait parce qu’on tombe sur un tas de problèmes… La liste est innombrable. Les autorisations de passages, les gens qui ne veulent pas qu’on passe chez elles parce que le câble les gêne, les autorisations avec les administrations du Pays (…) C’est une mécanique très lourde. Il y a beaucoup de contraintes. On a toujours l’impression qu’il faut juste tirer un câble mais parfois avant de tirer un câble il faut trois à six mois pour commencer !”

Ajoutée à cela, la crise covid qui a causé un véritable ralentissement dans le calendrier de déploiement initialement prévu. De 6 à 7000 lignes installées chaque année avant la crise, le chiffre est tombé à moins de 5000 lignes par an. “Par exemple, j’ai des commande de fibre optique dont le délai a été doublé parce qu’il manque un composant chimique que les fabriquants de fibre n’arrivent pas à se procurer donc tous les plannings de production de fibre sont retardés”.