Internet : le président promet du haut débit partout en Polynésie en 2024

Revenant sur le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes (CTC), l’élue non inscrite Nicole Sanquer a interpellé le Pays ce jeudi en séance à l’assemblée. Selon elle, il y a encore « beaucoup à faire » pour connecter tous les archipels. Nicole Sanquer estime également que « pour être pleinement efficace, l’accès au numérique doit être doublé d’une politique de digitalisation ambitieuse de l’administration. »

Peu avant la suspension de séance vers midi, le président Moetai Brotherson, en charge du portefeuille du numérique, a tenu à réagir : « Sur le numérique, sans pouvoir trahir de secret aujourd’hui, je peux vous assurer que l’année 2024 sera l’année de la couverture intégrale en haut-débit de notre fenua, a-t-il annoncé. Ce qui aura un impact considérable à la fois en terme de télémedecine, téléenseignement et e-administration. Aujourd’hui, on est limités par les débits, limités dans des territoires très éloignés comme Rapa et, on la vu pendant le congrès des maires, même Teahupoo. Tout ça ne sera je pense qu’un souvenir l’année prochaine. »

Alors que le déploiement de la fibre est toujours en cours, le Pays a entamé des discussions avec OneWeb et Starlink, fournisseurs d’internet haut débit par satellite qui pourraient permettre d’offrir une connexion aux habitants des îles les plus isolées.