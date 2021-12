Internet : augmentation des capacités satellitaires pour les iles éloignées

La mise en service du câble domestique Natitua a permis à près de 2 500 foyers des îles des Archipels éloignés qui y sont connectées, d’accéder au très haut débit.

Toutefois, près d’un tiers des habitants de ces archipels utilisent encore le réseau satellitaire « Polysat » pour communiquer et accéder à internet. La ressource satellite étant extrêmement onéreuse, les débits internet sont limités à 1 Mbit/s maximum par client, ceci afin d’assurer un partage équitable de la capacité disponible entre tous les utilisateurs.

Aussi, le Pays, dans sa démarche contre la fracture numérique et afin d’améliorer le service de tous les polynésiens, a souhaité investir dans des capacités satellites supplémentaires. Cette opération est financée sur 5 ans pour un montant de 1 049 millions Fcfp.

Elle permet d’harmoniser les conditions d’accès à l’internet haut débit des populations et entreprises des îles les plus éloignées telles que Rurutu, Tubuai, Rikitea, ainsi que toutes les autres îles non connectées par le câble, en doublant les débits auxquels ces dernières auront accès. Toutefois Tubuai et Rurutu seront connectés au très haut débit par le câble sous-marin Natitua sud au premier semestre 2023.

L’augmentation des capacités satellitaires interviendra dès la fin de ce mois de décembre.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres





– Utilisation du réseau Vini par Vodafone sur les îles de Raiatea et Huahine.

– Subvention au profit de l’OPH pour la réhabilitation du Centre d’hébergement des étudiants d’Outumaoro

– Le prix de la bouteille de gaz va augmenter de 65 Fcfp

– Modification du code de l’aménagement de la Polynésie française.

– Règlementation du mouillage à Huahine.

– Subvention à l’association de consommateurs Te Tia Ara.

– Subvention en faveur de l’association « Opu Nui ».

– Subvention en faveur de l’association Diadorim..

– Indice des prix à la consommation.

– Prolongation de la durée permettant la résolution sans pénalité des contrats touristiques.

– Avenant 19 au contrat de concession Tahiti Nord.

– Prorogation des dispositifs particuliers pour le suivi des malades de la Covid-19.

– Opérations de dépollution des lagons perlicoles.

– Emprise foncière destinée à accueillir le futur Institut polynésien du cancer et ses annexes.

– Tarif pour la formation des préparateurs de vanille.

– Réglementations des zones de pêche.

– Subvention au profit du Syndicat rhum agricole de Polynésie française.

– Subventions en faveur de la CAPL.

– Subventions d’investissement en faveur d’un club bâtisseur.

– Perspective 2022 des actions de prévention et de promotion de santé.

– Modification de la carte sanitaire – oncologie.

– Subventions aux établissements scolaires.

– Subvention en faveur de l’Association Lire sous le vent.

– Dispositions diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique (projet loi du Pays)