Intempéries : les services de secours de Raiatea en alerte

Les fortes pluies des derniers jours ont plongé l’île sacrée sous l’eau ce qui a engendré plusieurs interventions à Raiatea. Dans la commune de Uturoa, les agents de la centrale électrique communales sont intervenus sur différents sites afin de sécuriser le réseau. La chute de plusieurs arbres a endommagé les lignes électriques : “avec la pluie et les vents forts, il faudra s’attendre à pas mal d’autres interventions” précise Marutea Tupaia, agent de la centrale électrique de Uturoa.

À Taputapuatea, les équipes d’intervention de la commune ont été sollicitées à Avera Rahi. Un caniveau engorgé menaçait des habitations : “il faut évacuer toute la terre, sinon le quartier au fond sera inondé” explique Marc Tiatia, policier municipal. Les familles en question n’ont pas fermé l’œil de la nuit. Vers 23 heures hier, l’eau est montée très vite, l’inquiétude aussi.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans le sud de l’île, à Opoa, un pan de la colline s’est détaché créant un amoncellement de boue et de rochers sur la route. Le service de l’équipement et la commune ont uni leur moyens. “C’est un gros éboulement, on est là depuis ce matin. Il y avait des arbres sur la route aussi. Heureusement que la commune est venue nous prêter main forte pour qu’on aille plus vite” indique Robert Tehahe, du service de l’équipement.

Même si une accalmie a été constatée cet après-midi, les équipes d’interventions restent sur leur garde. La vigilance rouge pour fortes pluies étant maintenue.