Intempéries : les côtes Nord et Est particulièrement impactées par la pluie

La vigilance rouge pour la pluie est maintenue ce vendredi après-midi aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent à l’exception de Mopelia qui passe en orange. Les Australes Ouest sont en vigilance jaune pour la pluie.

Ces dernières 48 heures, ce sont les côtes Nord et Est des îles qui ont été les plus touchées par la pluie. Météo France a relevé 432 L/m2 de pluie à Pueu, 349L/m2 de pluie à Pirae, 339 à Raiatea…

Une activité pluvieuse localement intense est attendue pour cette nuit et le début de

matinée de samedi. Les cumuls devraient être à nouveau très importants sur la période.

A cela s’ajoute des rafales de vent de Nord-Ouest de l’ordre de 80 km/h.

Associée à ces phénomènes, une mer forte avec des creux de 3 mètres se maintient

également sur la Société.

À Tahiti et Moorea le mauvais temps va se poursuivre ce week-end. Les passages pluvieux pourront occasionner des cumuls très importants, notamment sur le relief ainsi que sur les côtes Nord et Est. Une accalmie est attendue samedi après-midi qui devrait se prolonger jusqu’à dimanche matin. Dimanche après-midi, un retour des averses est attendu sur les côtes Nord.

La mer sera forte jusqu’à samedi, agitée dimanche. Les conditions pourront occasionner de la submersion sur les côtes exposées. Dimanche houle de Nord-ouest 2 mètres. Les activités nautiques sont toujours interdites aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent.

A Bora Bora, le niveau de la mer est monté jusqu’au niveau du quai de Vaitape.

Les rotations des navires Aremiti et Terevau sont maintenues, sauf pour le Apetahi express qui suspend ses voyages entre Tahiti et les Raromatai ce vendredi et samedi.

Du côté de l’aérien, les vols Air Tahiti sont susceptibles d’être modifiés. Le programme des vols est consultable ICI.