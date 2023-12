Intempéries : le phénomène de fortes pluies se dirige vers les îles du Vent

La soirée s’annonce pluvieuse. Les îles du Vent et les Raromatai sont toujours en vigilance orange. Ce mercredi, les îles Sous-le-Vent ont été frappées par de fortes pluies qui ont provoqué des inondations. Les plans communaux de sauvegarde des communes ont été activés. Certaines routes sont désormais impraticables. Des coupures d’électricité et de communication ont été identifiées, rapporte le haut-commissariat. Des établissements scolaires ont dû être évacués et certains resteront fermés dans les prochains jours pour des opérations de remise en état.

Les forces de secours, les services des communes et du Pays poursuivent leurs interventions pour rétablir les voies de circulation, la distribution de l’énergie et des communications.

Le phénomène se dirige désormais vers les îles du Vent qui devraient connaître des épisodes de pluies intenses dans la soirée et jusqu’à demain.

Les Tuamotu Nord-Est sont placés en vigilance jaune.

Consignes de sécurité

Limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées)

Ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau)

Ne pas s’approcher des rivières, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

Reporter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs, dans les vallées ainsi qu’en mer ;

Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

Composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.