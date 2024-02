Intempéries : des cumuls de précipitations records

Météo France a relevé à

Tahiti – Vallée de la Fautaua : 105 L/m² en 2 heures , entre 6h et 8h locale.

Tahiti – Mahina : 77 L/m² en 3 heures entre 5h et 8h locale, dont 40 L/m² en 1 heure entre 7h et 8 h locale.

Plusieurs cumuls sur 72 heures proches de 300 L/m² sur Tahiti et Moorea.



Et sur les Îles sous le Vent :

Et sur les Îles sous le Vent :
Raiatea – Opoa : 150 L/m² sur les dernières 24 heures

Uturoa : 57 L/m² en 1h, en 1h et 2h du matin, 115 L/m² en 12h, entre hier 15h et cette nuit 3h locale.

Tahaa-Poutoru : 282 L/m² en 24 heures

Météo France annonce une recrudescence des pluies en soirée et la nuit prochaine « avec ponctuellement des averses de forte intensité ».

Compte tenu des cumuls importants relevés ces derniers jours, les sols sont saturés et le niveau de

certains cours d’eau reste élevé, rappelle Météo France. Des inondations et submersions sont encore à craindre lors des épisodes pluvieux les plus intenses. L’ensemble de l’archipel de la Société reste placé en vigilance orange pour les fortes pluies.

