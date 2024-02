Intempéries : à Mahina, plusieurs maisons inondées, détruites, des routes endommagées

La pluie a provoqué des dégâts un peu partout à Tahiti. Du côté de Mahina, les habitants n’ont pas été épargnés. « Beaucoup de cours d’eau sont sortis du lit », explique le maire Damas Teuira. Aux abords de la Tuauru, deux maisons se sont effondrées. « J’ai entendu des pierres tomber vers 6 heures du matin. Je dormais avec les enfants et ma belle-mère est venue me dire de sortir. Quand je me suis levée, il y avait déjà de l’eau dans la maison et une partie était déjà bien cassée, raconte une habitante. On a ramassé nos affaires et les gens du quartier sont venus nous aider. »

À Amoe, le maire a dépêché une drague de 24 tonnes. Des troncs d’arbres ont obstrué la rivière au niveau du pont, entrainant des inondations. « J’ai plusieurs maisons qui sont sous l’eau. (…) J’ai réactivé le PCS. Des centres d’hébergement sont aussi actifs et tous les moyens de la mairie, y compris de l’Équipement. »

La commune se tenait prête depuis les premières intempéries il y a une semaine. Mais l’intensité de la pluie de cette nuit a quand même surpris. « Depuis la semaine dernière, on était en ordre de marche (…) On a passé la journée de samedi à désengorger les exutoires. On a réussi en partie, mais avec la forte houle que nous subissons, ça s’est vite ré ensablé. J’appelle à une décision forte d’engager des travaux sur les exutoires de Mahina pour ne plus que les maisons soient inondées. Il y a une dizaine de maisons en amont qui sont à chaque fois inondées. »

Concernant les établissements scolaires, si aucune annonce officielle n’a encore été faite pour les niveaux de maternelle et d’élémentaire, le maire a décidé de la fermeture de toutes les écoles de sa commune. « J’ai été contacté par plusieurs directeurs d’écoles, notamment par l’inspecteur de la circo 9 qui m’a demandé la marche à suivre. (…) Je vous confirme que demain à Mahina, il n’y aura pas d’école, y compris au CJA. »

