Intelligence artificielle : « 50 % des entreprises ne sont même pas encore digitalisées en Polynésie »

TNTV : Vous avez animé une conférence à la CCISM, ce mardi, portant sur l’intelligence artificielle. Vous avez en outre fondé une plateforme pour aider les entreprises à intégrer l’IA dans leur quotidien. Concrètement, comment cela se passe ?

Kay Rayée : « Avec l’arrivée de ChatGPT, une des plus grosses IA, nous avons constaté pas mal de freins et pas mal de peurs autour de cette intelligence artificielle. Nous, on a une approche vraiment vulgarisatrice pour aborder l’intelligence artificielle avec des mots simples, compréhensibles par monsieur et madame tout le monde. Notre volonté, c’est vraiment de remettre l’intelligence artificielle au cœur, mais surtout, remettre de l’humain dans l’intelligence artificielle ».

TNTV : Comment les entreprises peuvent intégrer l’IA dans leurs process ?

Kay Rayée : « Déjà, dans les métiers de base, comme la communication, comme les RH, comme le management, la gestion de projets, on peut très bien utiliser l’intelligence artificielle pour simplifier les tâches chronophages. On a tous des tâches administratives qui sont lourdes, qui prennent beaucoup de temps et qui nous empêchent de se concentrer là où est notre force. Et nous, on forme, on accompagne, on sensibilise, on permet aux entreprises aussi de choisir la bonne IA pour leurs besoins et du coup, de l’intégrer dans les métiers, dans les tâches de tous les jours ».

TNTV : Donc ce sont les avantages de l’IA pour les entreprises…

Kay Rayée : « Il faut quand même savoir qu’il y a 50 % de gains de productivité et 37 % en moins d’erreurs humaines grâce aux intelligences artificielles. Ça permet justement d’être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace ».

TNTV : Connait-on le nombre d’entreprises en Polynésie à avoir intégré l’IA aujourd’hui ?

Kay Rayée : « C’est un chiffre qui est encore inconnu, car c’est encore très timide aujourd’hui. Il faut savoir que 50 % des entreprises ne sont même pas encore numérisées, digitalisées ici en Polynésie. On a encore un chemin à faire ».

TNTV : Quels sont les freins au développement de l’IA ?

Kay Rayée : « Ils ont surtout un aspect humain, mais aussi d’expertise technique. Il y a encore très peu d’entreprises locales qui proposent des solutions d’intelligence artificielle, qui ont l’expertise. On a le frein de la distance, mais aussi les freins humains qui sont quand même majeurs. On a peur de perdre ses métiers, on a peur aussi de la confidentialité des données. L’aspect cyberattaque et l’aspect sécurité des données sont quand même au cœur des sujets ».

TNTV : La désinformation et la manipulation sont aussi possibles via l’IA. Comment limiter ces dangers ?

Kay Rayée : « Pour moi, la seule limitation qu’on peut avoir, c’est la limitation humaine. De rendre tout le monde responsable, de comprendre comment l’utiliser et de, justement, empêcher l’IA de grandir dans un endroit où on n’a pas envie de le faire grandir. Il faut savoir qu’une intelligence artificielle, elle fonctionne avec tout ce qu’on lui donne. Elle va se modéliser selon les données qu’on va lui donner. Donc c’est tout à fait à nous d’être vigilants et de l’utiliser avec éthique et responsabilité ».

TNTV : Vous l’avez, il y a aussi des dangers pour les emplois. C’est déjà actuellement le cas dans beaucoup d’entreprises dans le monde. Je vais prendre pour exemple notre métier de journaliste. Est-ce que réellement ce secteur est menacé ?

Kay Rayée : « Pour moi, il y a un changement, une transformation, qui est en train de se faire. Alors menacer, je dirais non. Par contre, elle va être transformée. Pour moi, l’intelligence artificielle va intervenir là où l’humain n’a pas forcément de plus-value à rajouter. Tandis qu’en tant que journaliste, notamment, vous avez toute votre plus-value humaine à rajouter. Donc, on va plutôt se focaliser sur les relations, sur l’échange, chose que l’IA ne va pas pouvoir faire. L’émotion est quelque chose qu’elle ne peut que reproduire, elle ne peut pas la vivre. Donc c’est à nous de le diriger vers une émotion humaine et de pouvoir, nous, se concentrer sur les relations humaines ».

TNTV : L’IA pourrait-elle se substituer à l’intelligence humaine ?

Kay Rayée : « Pour le moment, elle ne fait que reproduire des comportements humains. Donc, elle n’a pas cet aspect humain. C’est important de garder le contrôle sur l’intelligence artificielle et de nous décider de ce qu’on va en faire. Par exemple, une entreprise qui veut utiliser l’intelligence artificielle pour donner les bases de données de clients. Il ne suffit pas de faire un copier-coller d’un passeport par exemple. C’est tout ce qu’il faut éviter. C’est de neutraliser les données pour éviter que ce soit envoyé dans toutes les intelligences artificielles ou sur le web. L’idée, c’est de responsabiliser et d’apprendre à utiliser cette intelligence artificielle à bonne échéance ».

TNTV : C’est important que tout le monde s’y mette ?

Kay Rayée : « Pour moi, c’est primordial ».