Institut Mathilde Frébault : 13 nouveaux infirmiers diplômés

Parmi les 12 lauréats boursiers, 8 ont été affectés au CHPf, et 4 ont été affectés à la direction de la Santé.

L’institut de Formation des Professions de Santé Mathilde Frébault a été créée en 1966; Il propose la formation en soins infirmiers et aide-soignant. L’enseignement à l’IFPS comprend des cours, des travaux en groupe, des travaux dirigés, et des séances d’apprentissage gestuels et pratiques. Les stages sont organisés en collaboration avec les structures d’accueil. Un temps privilégié pour la pratique professionnelle pour acquérir toutes les compétences nécessaires à la profession.