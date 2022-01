Inondations : des hébergements temporaires pour les familles dans le besoin

Un peu partout sur Tahiti, plusieurs habitations ont été inondées à cause des fortes pluies. Certaines communes ont ouvert des centres d’hébergement temporaires afin d’accueillir les familles victimes des inondations, mais pas seulement. À Tiarei, où le PC crise est activité depuis jeudi après-midi, les centres sont aussi ouverts aux habitants de la commune qui craignent la crue des rivières. Moana Parker, adjoint au maire de Tiarei, souhaite éviter d’éventuels incidents : “depuis hier 17 heures, on a accueilli trois foyers. Par précaution, ils ont préféré venir ici parce qu’ils habitaient sur des zones sensibles, près des rivières. Certaines familles ont encore en mémoire les images des inondations de 2015 et sont toujours choquées par ce qu’elles ont pu vivre à ce moment-là”.

Malgré l’interdiction d’exercer des activités nautiques, des surfeurs profitent des vagues à Papenoo (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Trois centres d’hébergement temporaires ont été mis en place à Tiarei pour une capacité d’accueil de 200 personnes au total. Si nécessaire, “les paroisses seront en mesure d’accueillir les administrés”, précise Moana Parker. À ce jour, les deux salles omnisport et la salle paroissiale qui servent d’hébergement ne disposent que de simples bâches. Mais la commune envisage des pistes d’amélioration et souhaite prochainement fournir des couchettes et des repas aux familles qui se présenteront. Pour l’heure, des boissons chaudes et des collations sont offertes.

La commune se charge de récupérer les administrés qui souhaitent s’abriter dans l’un des centres. Un bus peut être mobilisé en cas d’évacuation de familles nombreuses.

Si vous habitez Tiarei et souhaitez rejoindre un des centres d’hébergement de la commune, appelez le 89412113

D’autres centres d’hébergement sont mis en place par les communes les plus touchées par les pluies. Les familles qui craignent les inondations sont invitées à se rapprocher de leur mairie pour plus d’informations.