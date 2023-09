Inondations à Teahupo’o: près de 20 millions de dons pour les sinistrés

A première vue, Fauoro a retrouvé son cours naturel. Mais les souvenirs de l’inondation restent vifs dans les mémoires. Le 1er mai à 8h du matin, une pluie violente et des branchages sortent la rivière de son lit. La crue emporte tout sur son passage. Fort heureusement, il n’y a pas eu de drame humain.

Mais à chaque fois que le ciel se couvre et qu’un risque d’orage est attendu… une angoisse monte dans le village. « On essaye de s’entraider. J’essaye aussi de filmer la rivière pour prévenir les autres, si ça monte ou si ça descend », témoigne Teravero Teaniniuraitemoana, un habtiant de la zone.

« Tant qu’il y a toujours le pont, tant qu’il y a toujours les trucs dans la rivière… je pense qu’on n’est pas tranquille, jusqu’à ce qu’on enlève ça. Et jusqu’à ce qu’on fasse quelque chose aussi parce qu’il y a des endroits où l’on n’a rien fait. On a laissé comme ça. Si ça déborde, eh ben ça déborde !« , ajoute Patrick Ngpao, un autre riverain.

Micro-ondes, fours ou frigidaires neufs, la solidarité est de mise à Teahupo’o. Germaine et Patrick ont reçu une partie des fonds récoltes par la cagnotte en ligne lancée par Hinatea Boosie. L’appel de l’ex Miss Tahiti a ému 926 donateurs, certains vivant même à 10 000 kilomètres de Teahupoo.

« Ça nous fait chaud au cœur« Un habitant de la zone

« Ça nous fait chaud au cœur. On tient à remercier tout le monde. C’est Hinatea qui a voulu faire ce truc-là. Ça a bien marché et ça nous a aidé aussi », se félicite Patrick Ngpao.

Au total, 19,8 millions de francs ont été récoltés pour venir en aide à 61 familles. La mairie de Taiarapu Ouest a réceptionné les dons.

« Il y a un financement qui va être envoyé par le CIO, par Paris 2024… tout est arrivé aujourd’hui. Il y a plus de 5 millions à leur niveau. Nous avons aussi la ville de Hossegor, avec laquelle on a jumelé, qui nous a envoyé une aide financière de plus d’un million. Et après, il y a la part de Hinatea », indique Tetuanui Hamblin, le maire de Taiarapu Ouest.

Cet élan de générosité devrait permettre aux sinistrés d’envisager des jours meilleurs. Mais leur regard reste rivé sur la Fauoro. La rivière a été enrochée en amont et curée par le service de l’Équipement. Mais les intempéries inquiètent les riverains qui craignent de revivre de violentes inondations.