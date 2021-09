Innovation publique : quinzaine de l’innovation publique du 11 au 22 octobre

Depuis 2015, les Institutions du Pays, l’Assemblée de la Polynésie française (APF), le Conseil économique social environnemental et culturel (CESEC), l’Etat et ses entités, les communes et leurs groupements (SPCPf et CGF), et tout récemment la Caisse de prévoyance sociale (CPS) s’unissent pour proposer et mettre en œuvre de nouveaux outils afin de simplifier et faciliter l’accès des Polynésiens aux services publics. Il s’agit de l’innovation publique.

Depuis le 22 juillet dernier, un convention cadre de coopération, approuvée par l’Assemblée de la Polynésie française, pose les conditions de mise en œuvre de l’innovation publique, dont le fondement repose sur une mobilisation de tous les partenaires dans un objectif de promotion de ces nouvelles méthodes et outils de gestion publique.

Par conséquent, le Conseil des ministres a approuvé la tenue de la cinquième édition des journées de l’innovation publique qui cette année sera la Quinzaine de l’innovation publique (QIP), du lundi 11 au vendredi 22 octobre.

Les thématiques retenues cette année sont : accessibilités des services publics polynésiens, nouveaux modes de travail et nouveaux modes de management. La tenue de la QIP2021 sera l’occasion d’utiliser les espaces de la Polynesian factory qui permettront de respecter les contraintes sanitaires. En lieu et place des traditionnelles journée de l’innovation polynésienne et journée de l’innovation communale, les activités seront réparties sur la période avec deux approches

La première, dont le pilotage a été confié à la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA), est à destination du grand public et sera accompagnée d’élèves du Lycée du Diadème et de leurs enseignants (BTS communication, Terminale et 1ère STMG, Bac pro AGORA).

La seconde sera orientée vers les élus et les agents des institutions. Ces temps dédiés à l’inter et intra-institutionnel seront coordonnés par le Syndicat pour la Promotion des Communes de la Polynésie française (SPCPF) en lien avec le Centre de gestion et de formation (CGF).

Par ailleurs, des tables rondes à destination des élus et agents se tiendront sur diverses problématiques d’accessibilités et de leurs améliorations, notamment liées à la digitalisation, la langue, la proximité, ou encore pour les personnes porteuses de handicap. Cette démarche incarne une ambition partagée par l’ensemble des acteurs de la vie publique, et constitue un vecteur de réussite de la modernisation de l’action publique.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

– Projet d’arrêté relatif au fonctionnement de la structure d’hébergement « Hospitel » en période de Covid-19

– Adaptation provisoire des formalités de renouvellement d’admission au Régime de solidarité de Polynésie française

– Tourisme : programme Safety Ambassador

– Edition 2021 de la Journée mondiale du Tourisme

– Subventions en faveur de 12 associations sportives

– Surveillance des tsunamis et du niveau des mers : la Polynésie française s’engage dans le réseau de marégraphes