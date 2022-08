Incendies : la Polynésie envoie 20 pompiers en métropole

Jeudi, le président du Pays Edouard Fritch a reçu 19 soldats du feu, volontaires pour partir renfoncer les collègues pompiers qui se battent sur le front des incendies en métropole. Issus des casernes de Papeete, Pirae, Paea, Papara, Teva i Uta, et Taiarapu Ouest, ces pompiers appartiennent au corps des pompiers professionnels pour une partie, et au corps des pompiers volontaires pour une autre partie. Tous sont qualifiés dans la lutte contre les incendies de forêts qui exige une formation spécifique sans laquelle ils ne pourraient partir.

Les pompiers qui se sont portés volontaires pour cette mission et qui seront 20 au total, sont accompagnés de Cédric Rigollet, directeur adjoint de la protection civile, et Gaston Tunoa, chef de corps de la caserne de Teva i Uta et président de la fédération polynésienne des sapeurs-pompiers de Polynésie française, eux-mêmes en contact avec leurs homologues de métropole, ainsi que Ismaël Heo-Moun du CGF, le comité de gestion de la fonction publique communale.

14 d’entre eux partiront par le vol ATN de vendredi soir et 6 autres par celui de samedi soir, afin que l’équipe soit au complet à Paris lundi matin. Les autorités de la protection civile nationale qui coordonnent les actions de lutte contre les incendies qui ravagent le Sud de la France notamment décideront du lieu de destination de l’équipe polynésienne. Nos pompiers seront en mission pour deux semaines, et outre la dimension solidaire de leur mobilisation volontaire, celle-ci représente également pour eux une expérience à nul autre pareil en tant que pompiers formés dans la lutte contre les feux de forêts.

Sur les réseaux sociaux, le Président de la République a publié un message de remerciement aux pompiers de Polynésie.