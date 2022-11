Incendie à Cité Grand : 12 logements évacués et 42 personnes relogées

Un incendie s’est déclaré hier, mercredi 16 novembre 2022 à la Cité grand, dans la commune de Pirae. L’incendie est survenu dans l’appartement 108 situé au 1er étage du bâtiment 7. À 14 heures 45, les pompiers de Pirae ont reçu un appel d’alerte et se sont immédiatement rendus sur place pour maîtriser le feu, rejoints par la suite par les pompiers de Papeete. L’incendie n’a fait aucune victime, les dégâts étant exclusivement d’ordre matériel.

Trois appartements ont été complètement ravagés et face à l’intensité de la chaleur, une poutre métallique de support du bâtiment s’est tordue.

À la suite de l’incendie qui s’est déclaré hier après-midi à la Cité Grand à Pirae, le Vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, s’est déplacé sur les lieux. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Après avoir maîtrisé le feu et effectué une première expertise, l’évacuation du bâtiment entier a finalement été décidée.

Une décision difficile, mais nécessaire pour la sécurité de tous. Avec toutefois une autre difficulté, celle du relogement des sinistrés. Les occupants ont fait l’objet d’un recensement exhaustif afin de pouvoir établir la typologie des logements susceptibles de les accueillir de manière transitoire dans le parc de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) ou celui de l’AISPF ultérieurement.

Au total, une quarantaine de personnes ont rapidement été accueillies hier soir par la paroisse Sainte Trinité de Pirae. Et si certains attendent de savoir s’ils pourront réintégrer leur logement, d’autres, comme Nathalie Tehahe, qui a déjà subit un sinistre en 2017, attendent plus.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Des experts ont inspecté le lieu du sinistre afin de déterminer la cause de l’incendie et décider si le bâtiment pourrait plus tard accueillir à nouveau ses locataires. Si la thèse de l’explosion d’une bobonne de gaz a finalement été écartée, celle d’un court-circuit serait actuellement envisagée.

Pour précision, la Cité Grand est une résidence de transit appartenant à l’OPH. Elle se compose de 120 logements répartis en 11 bâtiments. 5 sont occupés par des locataires de l’OPH (dont l’immeuble sinistré) et 1 accueille actuellement la Résidence pour Jeunes Travailleurs, en partenariat avec la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ). Les 5 bâtiments restants sont vides, en attente de travaux de réhabilitation prévus pour 2023.