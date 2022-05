Inauguration du plateau sportif du collège de Faaroa

Commencé en octobre 2020, cet espace désormais achevé est d’une superficie de 1 063 m2. Un local de stockage permet de ranger le matériel sportif à proximité́.

Les élèves et personnels de l’établissement ont profité de la présence de la ministre et de l’ensemble des invités pour présenter des réalisations d’élèves, notamment des sculptures composant le triangle polynésien dans la cour du collège, une fresque et un four tahitien.

La ministre a pu ouvrir le mini-Heiva du collège-Cetad avant de se rendre, accompagnée de Thomas Moutame, sur le chantier de construction d’une pirogue double.

La délégation s’est ensuite rendue au lycée professionnel d’Uturoa pour inaugurer quatre salles de cours neuves et rencontrer les élèves et les enseignants porteurs de projets pédagogiques visant à valoriser les filières de formation professionnelle offertes aux jeunes.

La visite ministérielle s’est achevée au lycée général et technologique d’Uturoa par plusieurs visio-conférences dans les locaux du dispositif “Archipels connectés”. Une première visio-conférence avec Marina Schneider, vice-présidente de l’université de Polynésie française a consisté à faire un bilan intermédiaire du fonctionnement de l’archipel connecté. La deuxième visio-conférence avec les étudiants de BTS en stage en Italie et en Grèce a permis de présenter leur projet de déplacement à La Rochelle qui les amènera à représenter la Polynésie française au salon nautique à flot du Grand Pavois du 27 septembre au 2 octobre 2022.