Inauguration de l’aérogare Takahi Rau Tini et du nouveau quai à Anaa

La population, au travers de son orero d’accueil a souligné combien cette porte d’entrée d’Anaa est importante pour le développement du tourisme de cet atoll. En effet, Anaa avec son lagon turquoise, peu profond, est réputée mondialement pour la pêche à la mouche du Kiokio. Ce poisson appelé Bonefish en anglais, attire des centaines de visiteurs qui vont à Anaa rien que pour cette pêche de type catch and release. De même, le Kiokio a fait l’objet d’une recherche faite par des scientifiques qui ont préconisé des recommandations de gestion raisonnée de la ressource, recommandations suivies aujourd’hui par la population.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Les autorités se sont ensuite rendues vers le quai pour la levée des couleurs et l’inauguration du nouveau quai. Les pêcheurs de Anaa sont ravis de cette nouvelle construction qui améliore grandement l’attache et le débarquement des bateaux. En outre, ce quai est devenu un nouveau lieu de pêche pour la population. Le maire et la population ont souligné que très prochainement, grâce à ce nouveau quai, l’Aranui fera une escale touristique à Anaa et les visiteurs seront débarqués en toute sécurité sur ce nouveau débarcadère.

Les infrastructures inaugurées à Anaa représentent un investissement total de 443 millions de Fcfp financés par le 3IF (3e instrument financier) à hauteur de 70% par l’État et de 30% par le Pays.

Par ailleurs, le maire Calixte Yip a souhaité montrer au président le petit quai de Tereiga qui a besoin d’être reconstruit ; il est tourné vers le lagon et sert de lieu de déchargement du coprah provenant des secteurs

À Anaa, d’autres projets vont être programmés, comme la construction d’un abri de survie qui abritera une nouvelle infirmerie, ainsi que le balisage lumineux de la piste de l’aéroport.