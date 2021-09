Important épisode de sécheresse aux Marquises Nord

Un feu a emporté une partie de la végétation au niveau de Terre Déserte, à Nuku Hiva. Déclaré mardi, il a été maîtrisé ce vendredi matin par les pompiers de l’île. Plusieurs dizaines d’hectares ont été emportés.

Capture vidéo

Depuis quelques semaines, les Marquises Nord subissent un épisode de sécheresse sévère. Sécheresse qui frappe également Ua Pou, l’île voisine. Des kilomètres d’arbres sans feuilles offrent un spectacle désolant.

Crédit Tahiti Nui Télévision

Si les Marquises souffrent d’un déficit pluviométrique depuis plusieurs années, en cette période de la Niña, le phénomène n’a rien d’étonnant à en croire les spécialistes. Sophie Martinoni-Lapierre, directrice de Météo France, explique : “On est sur des déficits pluviométriques de l’ordre de 50% de ce qu’on pourrait attendre en normal. Et comme ça fait plusieurs années que cette situation dure, on a des sols qui sont particulièrement secs. On n’est pas dans une année record. Les Marquises sont associées à un climat où se succèdent régulièrement des années sèches en un certain nombre, puis une ou quelques années excédentaires en terme de pluie. Donc c’est plutôt un schéma classique du climat des Marquises. Ce qu’on peut dire c’est que les conditions vont rester favorables au développement de feux malheureusement puisque les vents vont se renforcer et on n’attend pas de précipitations importantes dans les prochains jours. Et par ailleurs on est dans des conditions de grande échelle au niveau du Pacifique dites El Niña qui sont elles aussi plutôt favorables à des situations de sécheresse donc ça devrait perdurer encore pour les prochaines semaines.”