Image : les applications d’intelligence artificielle fascinent et inquiètent

Midjourney, Dall-E, Jasper, Artbreeder… Elles fascinent autant qu’elles inquiètent. Les applications d’intelligence artificielle de plus en plus performantes. Désormais, il suffit de seulement quelques mots clef pour créer des visuels bluffants…

Gabriel Maes est photographe et s’intéresse depuis longtemps aux IA. Pour lui, il ne s’agit que d’un nouvel outil au service de l’art. “Quand vous allez tester ces technologies, peut-être que vous vous direz que c’est facile d’avoir des oeuvres d’art. C’est aussi ce qui s’est passé avec l’appareil photo. Quand l’appareil photo est arrivé, les gens se sont dit que c’était facile et qu’il suffisait d’appuyer sur un bouton pour avoir des photos. Mais est-ce que ce sont de belles photos ? Non, pas forcément. Et pour avoir de bonnes photos, il faut savoir appréhender la lumière, maitriser son appareil photo et surtout avoir l’oeil artistique. Sans ça, on ne peut pas avoir de bonnes photos. Eh bien pour l’intelligence artificielle, ce sera la même chose. Sauf qu’il faudra avoir d’autres compétences.”

“Les intelligences artificielles ont la capacité de générer des oeuvres mais elles ne sont pas réelles“ Gabriel Maes, photographe

De son point de vue, si les visuels obtenus grâce à l’IA sont bluffants, ces applications ne menacent néanmoins pas encore le métier de photographe. “Les ‘Ai artists’ auront un autre type de clientèle qui ne sera pas la même que celle des photographes. Par exemple, si vous voulez vendre votre maison, vous avez besoin de belles photos de votre maison avant de passer l’annonce. Eh bien il n’y a que les photographes qui pourront répondre à votre demande. Les intelligences artificielles ont la capacité de générer des oeuvres mais elles ne sont pas réelles. Elles générent des approximations de la réalité. C’est pour cela qu’on aura toujours besoin des photographes.”

Des milliers d’images aspirées par les intelligences artificielles

Mais pour produire de nouveaux visuels, les applications comme Midjourney aspirent des milliers d’images, et parfois, pas toujours libres de droits. “Il n’est pas vraiment possible de savoir d’où vient la centaine de millions d’images qu’on aspire“, admettait dans une interview à Forbes David Holz, fondateur de Midjourney.

Se posent donc des questions droit d’auteurs. Via le site haveibeentrained.com, des artistes ont ainsi découvert que leur travail avait été utilisé par l’application, rapporte FranceTVinfos. Une proposition de règlementation de l’intelligence artificielle devrait être votée cette année au Parlement européen.

À ce jour, le serveur Discord de Misjourney dépasse les deux millions d’utilisateurs selon David Holz. “C’est de loin le plus gros serveur Discord actif”, a-t-il déclaré à Forbes.