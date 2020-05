Ils profitent du confinement pour créer une plateforme éducative

Dans le sillage des baleines à bosse est une plateforme éducative qui a été entièrement réalisée pendant la période de… Publiée par TNTV Tahiti Nui Télévision sur Jeudi 14 mai 2020

Le confinement a fait émerger de nombreux projets artistiques mais pas seulement.

Rémi Patiès est ingénieur informatique, spécialisé en e-learning. Il vit en Polynésie. Léa Picon est étudiante en biologie marine et habite en métropole. À distance, il ont réalisé une plateforme gratuite, sous forme de module pédagogique, gratuit et ludique.

« Au début du confinement, avec l’arrêt de l’enseignement en présentiel dans les écoles, Rémi et moi avons eu l’idée de créer une plateforme web gratuite et ludique afin d’occuper les enfants comme les plus grands », explique Léa. « Concrètement c’est quoi ? C’est un module pédagogique interactif qui se présente sous forme de leçons accompagnées d’activités et de médias. Vous allez pouvoir y trouver des vidéos, des photos et des petits jeux à faire en ligne », ajoute Rémi.

Ce module permet de suivre les aventures d’un baleineau de la Polynésie à l’Antarctique. « Les grands cétacés sont d’excellents indicateurs de l’état de santé des écosystèmes marins », nous dit Léa.

Objectifs de cette plateforme : informer et sensibiliser. « Les objectifs de ce projets sont de diffuser des connaissances scientifiques sous un format accessible à tous afin de sensibiliser à la protection des océans et de leurs habitants. »

Dans le sillage des baleines à bosse a été réalisé avec le soutien de l’association polynésienne pour la protection et la conservation des cétacés, Oceania.

La plateforme est disponible en ligne depuis le début du mois de mai. Une ressource de plus alors que la continuité pédagogique se poursuit en Polynésie.

La plateforme est à découvrir en cliquant ICI